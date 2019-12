Haaland al Manchester United? Il padre nega con una foto dall'aeroporto

DALL'AEROPORTO

Dopo un inizio di stagione da sogno con la maglia del Salisburgo, Erling Braut Haaland è schizzato in cima alla lista dei desideri di quasi tutte le big del calcio europeo e per questo lo 'scoop' fatto circolare da Aftenbladet, noto giornale svedese, aveva destato tanto scalpore: "Il giocatore vola a Manchester per firmare con lo United". Ma non c'era nulla di vero e a smentire la notizia è stato l'agente e padre del giocatore, "Alfie" Haaland, che ha postato una foto del figlio in aeroporto e rivolgendosi direttamente al giornalista che ha firmato lo 'scoop' ha scritto: "Prova ancora".

Nello scatto Haaland si trova in piedi davanti allo schermo delle partenze in aeroporto col passaporto in mano e osserva le varie destinazioni, tanto è bastato per scatenare il toto-partenza sui social: da Amsterdam, Praga, Aalborg ed Eindhoven, fino a Dubai e Il Cairo. Tra le possibili destinazioni anche Francoforte, che ha spinto molti tifosi a pensare al Lipsia, ma niente Milano o Torino.

Con il campionato austriaco in pausa, sembra che Haaland invece del calciomercato abbia in testa soltanto le vacanze natalizie, che probabilmente trascorrerà a casa sua in Norvegia (Oslo è tra le destinazioni sullo schermo) per ricaricare le batterie in vista del mese di gennaio, quando sarà protagonista assoluto del mercato delle big.

