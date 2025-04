Il futuro di Albert Gudmundsson a Firenze è ancora tutto da decidere. Il rendimento discontinuo del trequartista e la vicenda giudiziaria in Islanda, dove il giocatore è indagato per "cattiva condotta sessuale" in un processo ancora aperto a Reykjavik, stanno mettendo la conferma dell'ex Genoa in discussione. Il riscatto alzerebbe il costo totale dell'operazione a 28,5 milioni di euro e il club Viola starebbe riflettendo sul da farsi.