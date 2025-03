Antoine Griezmann potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il francese vorrebbe trasferirsi per motivi familiari negli Stati Uniti: sulle sue tracce ci sarebbe un club di MLS, il Los Angeles Fc. I colchoneros non si metteranno di traverso nel caso in cui le Petit Diable chiederà la cessione: in questo senso entro la fine di marzo ci sarà unb incontro decisivo per il futuro del francese.