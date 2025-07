Gravina: "Retegui? Dispiace, ma è effetto della globalizzazione"

"Dispiace per Retegui, dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra. Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta ad avere una formazione ben diversa. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana come purtroppo è avvenuto per altri calciatori, nella speranza di custodirlo nella maniera migliore possibile". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale, in riferimento al possibile trasferimento dell'attaccante dell'Atalanta in Arabia, all'Al Qadsiah. "Questo è l'effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell'economia di mercato, questi sono i principi dell'economia e si rispettano", ha aggiunto.