Gosens: "La Fiorentina oramai è casa mia. Manca pochissimo al riscatto"

"Questa ormai è casa mia, quando mi sento mentalmente sereno, e percepisco la fiducia e l'apprezzamento dell'ambiente, tutto questo influisce positivamente su di me. E sul mio rendimento. Sono in ottima forma, sia fisica che psicologica". Così Robin Gosens nel corso di un'intervista a Kicker: Non ci dovrebbe volere molto prima di diventare ufficialmente un giocatore viola, dato che esiste un'opzione di acquisto al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Siamo vicini al traguardo", ha spiegato.