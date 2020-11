Gli agenti di Lautaro smentiscono frizioni con l'Inter: "Nessun problema economico, sono solo menzogne"

Le voci sul Barcellona prima, il discusso rinnovo di contratto con l'Inter ora. Temi extra-campo che hanno costantemente accompagnato gli ultimi mesi di Lautaro Martinez, minandone probabilmente serenità e tranquillità, con un rendimento molto altalenante e ultimamente molto deludente. Chi ne cura gli interessi, i procuratori Rolando Zarate e Beto Yaqué, assicurano invece che l'attaccante nerazzurro è invece assolutamente tranquillo per quanto sul tema del prolungamento con il club nerazzurro girino troppe bugie, create ad arte, per interessi non chiari: “Non c’è nessun problema economico, sono tutte menzogne" hanno dichiarato ad Olè. "Al momento non c’è alcuna trattativa. L’Inter non ci ha fatto nessuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questa questione per altri motivi: evidentemente ci sono interessi di altri che vogliono approfittare di questa situazione“.