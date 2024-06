Giornata chiave per il rinnovo di Inzaghi con l'Inter, poi via al mercato: Martinez in pole

INTER

Il procuratore dell'allenatore nerazzurro atteso in sede per definire i dettagli dell'accordo con vista sul 2027

© Getty Images Dopo l'ufficialità di Barella, in attesa di quella di Lautaro (accordo raggiunto tra le parti e definito nelle scorse settimane), resta sul tavolo solo il prolungamento di contratto di Simone Inzaghi per chiudere il trittico nerazzurro. L'incontro di una settimana fa tra il procuratore del tecnico, Tullio Tinti, e i dirigenti dell'Inter è servito per delineare i contorni di un rinnovo con vista sul 2027, oggi le parti si rivedono nella sede di Viale della Liberazione per fare un nuovo punto della situazione: ingaggio e bonus al centro dei colloqui. Probabilmente sarà necessario un terzo summit per poter arrivare all'ufficialità, nessun dubbio invece sull'esito finale della trattativa.

Chiusa questa fase, si aprirà quella operativa sul fronte acquisti-cessioni, con un primo obiettivo su tutti, chiudere il discorso per il vice-Sommer: al momento, in vantaggio sulla concorrenza, c'è Martinez del Genoa, club col quale - aspetto non certamente secondario - c'è in piedi anche la trattativa per Gudmundsson, obiettivo dichiarato e pallino dello stesso Inzaghi.