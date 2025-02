Santiago Gimenez è ormai uno dei punti fissi del Milan, tuttavia il messicano ha rischiato di non arrivare in Italia. Il centravanti rossonero era finito nel mirino del Tottenham secondo quanto riportato da Calciomercato.com che ha provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato non ricevendo però l'approvazione da Gimenez che ha deciso di rimanere fedele alla parola data a Zlatan Ibrahimovic.