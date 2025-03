"Mi sento in grado di giocare un altro anno e ho ancora molta forza. Penso di essere ancora in forma". Andre-Pierre Gignac, 39 anni, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e ha svelato in un'intervista concessa ai media di Fox Sports la sua fame di titoli: "Non vedo l'ora di vincerne un altro. La cosa più importante è l'obiettivo collettivo".