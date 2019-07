"Io da sempre contesto il mercato aperto fino all'inizio del campionato. Non lo concepisco e non lo concepirò mai. Ma del lavoro che dobbiamo fare noi allenatori, non gliene frega a nessuno perché siamo nel business più totale. Il mio mestiere è diventato sempre più difficile. Ma finché la passione mi spinge, ci sto dentro". È l'opinione sul calciomercato di Marco Giampaolo, che nell'ultima settimana ha dovuto fare a meno di André Silva (trasferimento saltato al Monaco) e Cutrone (verso la cessione al Wolverhampton) durante la tournée del Milan negli Stati Uniti.