Ghisolfi: "Nuovo allenatore Roma? Non abbiamo fretta"

"Crediamo in Soulè, a gennaio abbiamo ricevuto offerte, ma è stato un investimento importante e ha fatto bene nelle ultime partite, spero anche oggi. Ha un potenziale importante. Roma non è una piazza facile, ma passo dopo passo può crescere". Così il ds della Roma Florent Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Como. "Parleremo con Svilar e Paredes dei loro rinnovi, ma oggi dobbiamo pensare alla partita", ha aggiunto. Se c'è una deadline per il nuovo allenatore. "No, non abbiamo fretta. Dobbiamo fare la scelta giusta e mantenere il focus sul campo. Nulla di nuovo al momento. La classifica finale sarà importante per definire il prossimo budget, vogliamo procedere al massimo in entrambe le competizioni", ha concluso Ghisolfi.