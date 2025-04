Dal Milan all'Atalanta passando per la Juve: Johan Vasquez, difensore del Genoa, fa gola a tanti, anche fuori dall'Europa. I rossoblù però, che lo hanno blindato fino al 2027, non hanno intenzione di privarsi del centrale messicano come riporta Il Secolo XIX. Per il Genoa è un punto fermo, e anche il centrale ha manifestato l'intenzione di restare in Liguria.