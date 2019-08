Lasse Schone è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa come annunciato dal Grifone. Il centrocampista danese, prelevato dall'Ajax, va a rafforzare in maniera pesante la squadra di Andreazzoli. Il club rossoblù non ha reso noto quanto ha speso per l'acquisto del 32enne (la cifra dovrebbe essere intorno ai 3 milioni) e la durata del contratto (con ogni probabilità un biennale da 1,5 milioni).