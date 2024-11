GENOA: UFFICIALE L'ESONERO DI GILARDINO

Patrick Vieira sarà il nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Alberto Gilardino. Manca l'ufficialità ma si apprende che il tecnico francese è atteso questa sera o al più tardi domani a Genova per le firme del contratto e per guidare il primo allenamento. La società rossoblù in una nota ha spiegato che "Alberto Gilardino è stato sollevato dall'incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera".