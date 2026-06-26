Genoa: Messias Jr. rinnova fino al 2027

26 Giu 2026 - 15:49
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Junior Messias © Getty Images

Junior Messias © Getty Images

Il Genoa CFC comunica "di aver esteso l'accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L'attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist". Lo chief of football Diego Lopez: "Junior è un giocatore con una tecnica eccelsa, un beniamino dei genoani e con uno spessore importante per gli equilibri del gruppo. Siamo felici di fare affidamento sulla sua esperienza. E' stato spesso decisivo con le sue giocate: da lui ci aspettiamo un grande contributo visto il valore". Il fantasista brasiliano Junior Messias: "Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l'affetto. E' un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione". 

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