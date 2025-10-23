Genoa, il ds Ottolini: "Io alla Juve? nessuna chiamata"

© Getty Images
Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato al Secolo XIX del momento delicato della squadra e delle voci legate al suo futuro: "Abbiamo affrontato anche in passato dei momenti felici, sempre in questa fase della stagione, e ne siamo sempre usciti alla grande. Cercheremo di aiutare l'allenatore in ogni modo, anche perché le prestazioni non sono mancate. Se a gennaio servirà intervenire sul mercato per migliorarci, faremo tutto il possibile per far sì che ciò accada".
Sul suo futuro: "Io non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Juventus. Ci sono altre cose a cui pensare e io sono concentrato sul lavoro che devo svolgere qui al Genoa". Un Genoa che, però, ha avuto un inizio di campionato difficile, a tal punto che in molti hanno messo in discussione la posizione dell'allenatore: "C'è sintonia totale con Vieira. Ora qualcuno vede tutto nero, ma dobbiamo pensare di avere 31 partite davanti".