Genoa, il ds Ottolini: "Io alla Juve? nessuna chiamata"

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato al Secolo XIX del momento delicato della squadra e delle voci legate al suo futuro: "Abbiamo affrontato anche in passato dei momenti felici, sempre in questa fase della stagione, e ne siamo sempre usciti alla grande. Cercheremo di aiutare l'allenatore in ogni modo, anche perché le prestazioni non sono mancate. Se a gennaio servirà intervenire sul mercato per migliorarci, faremo tutto il possibile per far sì che ciò accada".