Gattuso, il rinnovo è pronto: De Laurentiis vuole tenerlo fino al 2023

Le parti ormai sono vicinissime: in un paio di mesi arriverà la firma sul contratto che legherà Gattuso al Napoli per altre due stagioni. De Laurentiis avrebbe deciso di non prendere più in considerazione l'ipotesi di inserire la penale di 7 milioni nel caso in cui l'allenatore dovesse interrompere prima del tempo l'accordo con gli azzurri. Il rapporto, dunque, proseguirà fino al 2023 e dovrebbe garantire al tecnico una cifra intorno ai due milioni all'anno più i bonus.