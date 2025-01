Garnacho preferisce il Chelsea, il Deportivo blinda Yeremay: Napoli a tutta su Adeyemi

Questo è lo scenario riportato dal The Telegraph che conferma la valutazione di oltre 50 milioni di sterline fatta dai Red Devils per lasciare partire il talento sudamericano a metà stagione. La stessa che in parte ha convinto il Napoli a cercare anche altrove per non rischiare di partecipare a dannosi, e lenti, giochi al rialzo per poi restare con un pugno di mosche in mano. Sempre secondo il tabloid, sarebbe lo stesso giocatore ad aver indicato al proprio entourage una preferenza per il trasferimento verso Londra piuttosto che in direzione Italia, raggiungendo così Enzo Fernandez a Stamford Bridge.