Galliani: "Volevo Ibra al Monza, ora è impensabile"

IL "NO" DEGLI EX

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso, o perlomeno non lo ha ancora annunciato, cosa farà al termine di questa travagliata mezza stagione con il Milan. Lo svedese potrebbe chiudere la stagione oppure continuare a giocare. Ma di sicuro non lo farà con la maglia del Monza, lanciato, emergenza coronavirus permettendo, verso la promozione in Serie B. Milan, tre anni senza Berlusconi

"Con Ibrahimovic ci siamo parlati, ma adesso con la vicenda coronavirus è impensabile. Non è più un pensiero", ha detto Adriano Galliani. L'ad dei brianzoli,

Poi, ha anche sperato di poter riavere Kakà come dirigente. "Ho provato a portare Kakà a Monza l'anno scorso, per vicende sue è voluto rimanere al San Paolo".

Galliani ha poi confermato il suo pensiero sulla ripresa dei campionati: "Mi auguro che i campionati possano ricominciare e finire regolarmente. L'annullamento dei campionati è una cosa che non è mai successa, non so come si potrebbe reagire. Abbiamo disputato più del 70% delle partite, mi auguro che i campionati finiscano e sia il campo a stabilire chi vince, chi va in coppa e chi retrocede. Spero che non ci sia bisogno di decidere cosa fare se il Monza non dovesse andare in Serie B, spero che siano cose di cui non ci sarà bisogno di discutere".

