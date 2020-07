Galliani: "Ho incontrato Ibrahimovic ma guadagna troppo per il Monza"

PARLA GALLIANI

Ibrahimovic al Monza è stato qualcosa di più di una fantasia. Silvio Berlusconi ha pensato veramente di portare l'attaccante svedese in Brianza in Serie B e Adriano Galliani ci ha provato: "Ho incontrato Zlatan, c'è sempre un grande legame tra di noi ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tante società di Serie A". le parole dell'ad monzese a Binario Sport.

Sei milioni di euro: questa la montagna insormontabile per il Monza. Uno stipendio da big fuori dai parametri di mezza Serie A e ancor di più di una neopromossa in B, nonostante il patrimonio di Silvio Berlusconi. Galliani ha comunque fatto un tentativo in nome di un'amicizia importante con lo stesso Zlatan nata nel 2010. La stima fra i due è reciproca e quindi se ne è parlato a cena, a maggior ragione adesso che il futuro del bomber svedese è incerto e sempre più lontano dai rossoneri. Nulla da fare perché l'ingaggio c'è ed è alto. Ibrahimovic per il Monza resterà un sogno.