Giovanni Galeone, storico ex-allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha concesso un'intervista a 7Gold in cui ha parlato così del futuro dell'allenatore ex Juve: "Allegri preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì". "Attenzione però - ha aggiunto - perché se Simone Inzaghi vincesse la Champions League con l'Inter secondo me andrebbe via e allora Allegri sarebbe l’ideale a subentrare”.