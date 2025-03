Galeone: "Al-Khelaifi mi chiamò per convincere Allegri: doveva fare da chioccia a Motta"

Quella del PSG però non è l'unica offerta arrivata dall'estero che Allegri ha rifiutato nel corso degli anni. Oltre al Real Madrid, a cui l'allenatore aveva detto no perché aveva già dato la parola ad Andrea Agnelli che sarebbe tornato alla Juve, ci sono tre squadre inglesi: "Ha rifiutato due volte il Chelsea nello stesso anno, la seconda volta perché era appena morta sua mamma. Poi l'Arsenal del dopo Wenger ma non si fidava del progetto. Infine il Manchester United". Forse anche per pigrizia: "Se glielo dici però si offende. Ai tempi del Milan il club gli mise a disposizione un insegnate d'inglese per fare pratica. Mai ascoltato, non ne aveva voglia" ricorda Galeone.