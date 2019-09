Arriva l'ufficialità dell'addio di Amantino Mancini al Foggia. Dopo il comunicato del club, ecco il messaggio Instagram dell'ormai ex allenatore: "È con immenso rammarico che mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni dal ruolo di allenatore del Foggia. Ruolo che ho fortemente voluto per la passione di questa piazza e la storia di questa città. La situazione attuale non mi permette di mettere in pratica la mia idea di calcio e mi porta a prendere questa scelta, molto sofferta, dovuta a punti di vista differenti con la dirigenza".