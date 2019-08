Spunta la Fiorentina per Mario Balotelli, ma il Flamengo non molla la presa. Il vicepresidente Marcos Braz annuncia così un possibile blitz in Italia per convincerlo: “Stiamo parlando e gli abbiamo fatto una proposta. Non è una trattativa facile, comporta calma e attenzione, ma se ci saranno le condizioni io e Spindel potremmo viaggiare in Italia la prossima settimana”.