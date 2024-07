Fiori d'arancio in casa Roma: Dybala è pronto al rinnovo, Chiesa sembra più vicino 

I MOVIMENTI DI MERCATO

L'attaccante argentino dovrebbe sbarcare nel weekend nella Capitale dove è fissato un incontro con il direttore sportivo Florent Ghisolfi, mentre il giocatore della Juventus appare più vicino a trasferirsi in giallorosso

© Getty Images C'è aria di matrimonio in casa Roma e non solo per i fiocchi d'arancio che stanno per abbellire la casa di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, ma anche per una possibile prosecuzione del rapporto con la squadra giallorossa. Il giocatore argentino ha messo in chiaro come ci sia la volontà di rimanere nella Capitale oltre il 30 giugno 2025 tanto da escludere una possibile attivazione della clausola rescissoria partita dal 1 luglio. Ciò ha aperto la porta a un rinnovo con tanto di incontro con il direttore sportivo Florent Ghisolfi fissato per il primo fine settimana di luglio.

Fra venerdì e sabato la Joya dovrebbe atterrare a Roma, motivo per cui avrà un incontro con il dirigente giallorosso per valutare un prolungamento del contratto con conseguente intenzione di spalmare l'ingaggio. Una chance che potrebbe consentire alla società della famiglia Friedkin di trovare un accordo con l'attaccante come spiegato dal Corriere dello Sport.

Il 20 luglio non si sposerà soltanto Dybala, ma anche Federico Chiesa che è pronto a dire sì a Lucia Bramani. L'ala della Juventus potrebbe però lasciare Torino prima della fine dell'estate e legare il proprio nome a un'altra squadra come la Roma. Da qui l'idea di un secondo matrimonio con i giallorossi propiziato dalla volontà della compagna di non trasferirsi all'estero (un motivo per spegnere le voci su un trasferimento al Bayern Monaco) e da quella dei bianconeri di abbassare le pretese dagli attuali 30-35 milioni ai 20-25 probabili. Tutto è ancora in forse, ma le chance di avere a Roma un'estate piena di festeggiamenti sono alte.