Scambio d'esterni tra Fiorentina e Inter: Biraghi per Dalbert

Inter e Fiorentina si rifanno il look sulla fascia sinistra: è in dirittura d'arrivo lo scambio tra Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert. L'italiano ha già da tempo l'accordo con i nerazzurri, mentre nelle ultime ore anche il brasiliano, dopo che è tramontato il suo ritorno al Nizza, si è convinto ad accettare l'offerta dei viola. Tutto fatto tra le società con la formula del doppio prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L'affare, dopo l'apertura del terzino sinistro brasiliano, è dunque vicino alla chiusura: anche Marotta e Pradè vogliono chiudere alla svelta per regalare a Conte e Montella i due nuovi giocatori. Per Biraghi si tratta di un ritorno visto che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, mentre Dalbert cerca il rilancio dopo due anni non proprio positivi in Italia con la maglia nerazzurra.