La Juve accelera per Chiesa, ma l'Inter prova a inserirsi

20/03/2019

I bianconeri sono in pole position per Chiesa , che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro "made in Italy". Certo, la richiesta per il 21enne genovese è alta, ma non potrebbe essere diversamente: per strapparlo alla Viola serviranno non meno di 60-70 milioni di euro. Non pochi per chi come la Signora non può fare altre follie di mercato dopo il colpo Cristiano Ronaldo. Per questo a Torino stanno provando a fare cassa, vendendo qualche pezzo grosso. Come, ad esempio, Douglas Costa, che ha toppato la stagione, ma che sarebbe comunque ancora in grado di portare una cinquantina di milioni in caso di cessione, magari in Premier League. Difficile, invece, poter inserire contropartite tecniche, anche perché Marko Pjaca ha fallito nella sua esperienza in Toscana e non potrà essere usato come jolly.



La Juve non dovrà comunque perdere tempo, perché la concorrenza è alta. Liverpool, Psg e Bayern Monaco seguono con interesse Chiesa, che anche in Italia ha parecchie pretendenti. E dopo i campioni d'Italia c'è l'Inter. Marotta sogna il grande colpo italiano, ma dovrà prima di tutto convincere Federico ad accettare la sfida nerazzurra. Il primo obiettivo è strappare il sì del giocatore, convincendolo con 4/5 milioni di euro più bonus di ingaggio e un progetto tecnico di alto livello. Sperando che non si apra un'asta al rialzo.