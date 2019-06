Juve, raggiunta l'intesa con Chiesa

04/06/2019

Federico Chiesa ha scelto la Juventus . Come riferisce Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina ha raggiunto un'intesa con il club bianconero per un contratto quinquennale a 5 milioni netti a stagione. I bianconeri, che hanno bruciato la concorrenza dell'Inter di Conte, dovranno ora trattare con la nuova proprietà americana il trasferimento : 70 milioni il valore del cartellino del giovane italiano più promettente.

Juventus-Inter 1-0 e palla al centro. In attesa di sfidarsi sul rettangolo verde, la prima sfida di mercato va ai bianconeri. Chiesa, infatti, ha scelto di proseguire la sua carriera a Torino, sebbene a Milano c'era chi li poteva garantire una maglia da titolare. Ma la Vecchia Signora, ancora senza allenatore, ha un fascino intramontabile. Il probabile sbarco alla Continassa dell'attaccante viola potrebbe essere anche un chiaro indizio di chi sarà il nuovo allenatore: Sarri, infatti, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il 21enne talento azzurro e a gennaio avrebbe persino fatto un tentativo per portarlo al Chelsea.