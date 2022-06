Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Italiano fino al 2024: "Mai pensato di andare via"

UFFICIALE

Decisivo l'incontro tra i rappresentanti-agenti dell'allenatore (Ramadani, Caliandro e Nappi) e il club viola. Barone: "Mai avuto dubbi"

È ufficiale il rinnovo del contratto del tecnico Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica "di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25. La società viola, che già era legata al tecnico siciliano da un contratto anche per la prossima stagione, ha scelto, insieme al Mister, di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l'intenzione di identificare un percorso di crescita sulle basi della buona stagione appena conclusa".

© Twitter ACFfiorentina

Decisivo l'incontro di ieri tra i rappresentanti-agenti dell'allenatore (Ramadani, Caliandro e Nappi) e la Fiorentina (Joe Barone e Daniele Pradè). Intervenuto in call il tecnico per sistemare tutti i dettagli, tutte le cifre, gli adeguamenti, le condizioni attuali e legate al futuro. "Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevamo tutt da sempre. Si riparte con grande entusiasmo. Ringrazio tutti, dal presidenti al direttore fino a Joe Barone e l'ambiente. Non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio. L'entusiasmo ora deve crescere, perchè ho visto tanta voglia di ripartire e fare bene: ora dobbiamo migliorare ancora", le prima parole del tecnico dopo il rinnovo. Sul mercato: "Ci siamo messi subito a lavoro per far crescere questa squadra. Con il direttore siamo in costante contatto: vogliamo migliorare la classifica rispetto allo scorso anno, fare qualche punto in più e prepararci al meglio per la Conference League".

Italiano, arrivato a Firenze nel giugno scorso, nella scorsa stagione ha guidato la squadra viola fino alle semifinali di Coppa Italia e al settimo posto finale in Campionato con conseguente qualificazione alla Conference League. Il presidente Commisso e tutta la societa' viola "si complimentano con Italiano e i suoi collaboratori per l'accordo raggiunto augurandosi un futuro di successi e soddisfazioni per la Fiorentina e i suoi tifosi".

BARONE: "MAI AVUTO DUBBI"

"Siamo super contenti, voglio ringraziare il nostro allenatore, non c'è mai stato alcun dubbio, ci abbiamo lavorato, abbiamo siglato l'accordo per programmare il futuro". Così il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, commentando ai canali ufficiali del club il fresco prolungamento di Vincenzo Italiano.