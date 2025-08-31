Fiorentina: tentazione Ceballos, Ikoné saluta e va al Paris FC

Il mercato della Fiorentina può ancora regalare qualche sorpresa, a poco più di 24 ore dalla chiusura ufficiale delle contrattazioni. Ai viola è stato proposto Dani Ceballos, che è alla ricerca di una squadra in cui possa giocare con continuità. Non c'è ancora un'offerta ufficiale per il Real Madrid, ma il profilo stuzzica eccome, visto che potrebbe garantire qualità ed esperienza al centrocampo. Il giocatore ha dato segnali di apertura, ma è probabile che un vero e proprio affondo arrivi solo nel caso in cui si concretizzassero alcune uscite.