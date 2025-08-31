Logo SportMediaset
Fiorentina: tentazione Ceballos, Ikoné saluta e va al Paris FC

Il mercato viola può ancora regalare qualche sorpresa, il centrocampista spagnolo può rappresentare la grande occasione

31 Ago 2025 - 15:36
Il mercato della Fiorentina può ancora regalare qualche sorpresa, a poco più di 24 ore dalla chiusura ufficiale delle contrattazioni. Ai viola è stato proposto Dani Ceballos, che è alla ricerca di una squadra in cui possa giocare con continuità. Non c'è ancora un'offerta ufficiale per il Real Madrid, ma il profilo stuzzica eccome, visto che potrebbe garantire qualità ed esperienza al centrocampo. Il giocatore ha dato segnali di apertura, ma è probabile che un vero e proprio affondo arrivi solo nel caso in cui si concretizzassero alcune uscite.

In questo senso un primo colpo è da considerarsi chiuso: Jonathan Ikoné saluterà Firenze dopo tre anni e farà ritorno in Francia, dove ad attenderlo c'è la neopromossa Paris FC. Ai toscani andranno 3 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita e nella capitale ritroverà un altro ex viola come Maxime Lopez. Si tratta di fatto di quanto investito per Tariq Lamptey del Brighton, del quale si attende l'ufficialità.

Servirà dunque ancora un po' di lavoro per poter sedersi al tavolo col Real: possibili partenti sono Antonin BarakLucas Beltran, finiti un po' ai margini del progetto di Pioli, oltre ad Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri, rientrato alla base dopo due anni di prestiti tra Arabia ed Emirati. Sono sostanzialmente tutti esuberi, che però sarà difficile piazzare in così poco tempo.

Nel frattempo è sfumato un altro colpo in entrata: Victor Lindelof, svincolato dopo la scadenza di contratto col Manchester United, rimarrà in Premier League dopo aver trovato un accordo con l'Aston Villa.

16:05
Roma: ufficiale Salah-Eddine in prestito al Psv
15:32
Reggiana, Charlys in prestito dal Verona
15:30
Fiorentina, proposto Ceballos: ma servono cessioni
14:37
Pisa, domani Albiol sosterrà le visite mediche
14:15
Torino, vicino Nkounkou dall'Eintracht Francoforte