Fiorentina, Commisso blinda Chiesa: "Resterà al 99%"

24/06/2019

Accolto da grandi applausi, a dimostrazione della fiducia e dell'entusiasmo dei tifosi, Commisso ha dunque ribadito la volontà di trattenere il pezzo più ambito della Fiorentina. "Fino a oggi posso dire che Chiesa rimane, poi non so se c'è qualcosa che io non conosco - ha spiegato -. Ma al 99% ci sta che Chiesa resti almeno per un anno. Se sono fiducioso? Sì, lo sono".



Quanto invece alle ultime voci che hanno accostato Daniele De Rossi alla Viola, il nuovo patron ha tagliato corto: "Si tratta di un bravissimo ragazzo ma non so nulla, nel calcio circolano troppe fake news". Dichiarazione molto simile a quelle già rilasciata su Balotelli e Ibrahimovic.



Per il resto Commisso ha voluto godersi lo spettacolo del calcio storico. "Sono davvero molto emozionato e così pure mia moglie - ha dichiarato, mostrandosi molto coinvolto dalla città -. Spero di poter ricambiare in futuro l'affetto ricevuto subito da questa città dandole qualcosa". "Non faccio promesse che poi non posso mantenere, però mi piacerebbe una Fiorentina divertente e che abbia lo stesso spirito mostrato oggi dai calcianti", ha concluso.