Assalto last minute del Barcellona per Amrabat: no della Fiorentina

MERCATO

Commisso non molla il marocchino, che spingeva per la cessione: "Inseguilo adesso, il futuro non è promesso a nessuno" la frase su Instagram Stories

Sofyan Amrabat non sarà il colpo last minute del mercato del Barcellona. Come riportato dai media spagnoli infatti, il club blaugrana in queste ore ha fatto un assalto per il centrocampista marocchino della Fiorentina, che visto anche l'ottimo Mondiale poteva essere il "colpo bomba" dell'ultimo giorno di calciomercato. Il club catalano aveva proposto ai viola un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che, in caso scattassero alcune variabili, potevano anche diventare 40. Secco no di Commisso.

Il giocatore, con una Instagram Stories, spingeva per sbarcare alla corte di Xavi: "Inseguilo adesso, il futuro non è promesso a nessuno", ma la Fiorentina ha alzato il muro ed è stata irremovibile. Una linea coerente con le dichiarazioni rilasciate prima della gara dell'Olimpico contro la Roma dal direttore generale dei viola, Joe Barone: "Confermo che Amrabat e Nico González non sono in vendita. Lo aveva detto il presidente e lo ribadisco". Il giocatore non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Torino perché 'poco sereno'.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, ecco Sirigu: Gollini va al Napoli