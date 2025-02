Intervenuto in conferenza stampa Nicolò Zaniolo è stato stuzzicato anche sulla scelta estiva di sposare il progetto dell'Atalanta nonostante la corte dei gigliati: "Potevo decidere e non sempre si fanno le scelte migliori - ha ammesso il fantasista -. Poi ho deciso di fare questo passo perché la Fiorentina mi ha voluto fortemente. Appena mi hanno cercato questa volta non ho avuto dubbi".