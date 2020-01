Fiorentina scatenata: presi Igor e Kouamé. Altri quattro nomi in trattativa

MOSSE VIOLA

Il ciclone Fiorentina di Rocco Commisso si sta abbattendo sul calciomercato. La società viola è sicuramente la più attiva nelle ultime ore di apertura dei trasferimenti e l'agenda della dirigenza è stracolma. Il primo colpo è Igor, in arrivo dalla SPAL, che non esclude l'arrivo di un altro difensore: si tratta Criscito col Genoa e Juan Jesus con la Roma. Per il futuro c'è l'accordo con Kouamé del Genoa. A centrocampo ore calde per Amrabat, Duncan e Castro.

I primi rinforzi per Iachini riguardano la difesa. La trattativa con la SPAL per il difensore brasiliano Igor, in grado di giocare da centrale in una difesa a tre o largo a sinistra in un centrocampo a cinque, è andata a buon fine e il giocatore presto si aggregherà alla rosa viola. Per il reparto difensivo però Igor potrebbe non essere l'unico rinforzo. Il nome caldo è quello di Domenico Criscito del Genoa: il capitano però vorrebbe restare in rossoblù. Quindi da non sottovalutare l'opzione Juan Jesus, in uscita dalla Roma e Dell'Orco dal Lecce.

Quella per Criscito, deluso dal Genoa e non convinto a pieno dal trasferimento alla Fiorentina, è comunque un'operazione slegata da quella che porterà in viola l'attaccante - infortunato - Christian Kouamé. L'attaccante ha sostenuto le visite mediche con il medico della Fiorentina nell'hotel milanese del club toscano e per la definizione dell'affare è questione di dettagli.

Infine il capitolo centrocampo per il presente e per il futuro. Iachini vuole Duncan per rinforzare il suo reparto mediano e dopo l'ottimismo delle scorse ore, si è registrata una piccola frenata nelle chiacchiere tra i due club. L'intoppo è dovuto al fatto che De Zerbi, tecnico dei neroverdi, prima di dare il via libera alla cessione pretende rinforzi adeguati. Per questo la Fiorentina ha chiesto informazioni al Cagliari riguardo alla cedibilità immediata di Castro.

Poi c'è la questione Amrabat, ma in questo caso si parla di un affare per giugno. La Fiorentina ha il gradimento e un accordo verbale con il giocatore del Verona, pur con il Napoli sullo sfondo in attesa di poter inserirsi nei discorsi. Nella sede milanese del calciomercato le parti stanno cercando di trovare un accordo che per il momento è ancora distante: la Fiorentina ha offerto 15 milioni più bonus al Verona che però ha rifiutato, chiedendo di più.