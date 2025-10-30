Fiorentina, Pioli: "Non ho mai pensato alle mie dimisisoni"

"Se ho pensato alle dimissioni? No. Non mi frega niente del mio futuro, non mi interessa quello che accadrà. Contro il Lecce vale solo il risultato, se vinceremo succederà qualcosa di positivo". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter. "Spero di essere parte della soluzione, ma mi sento parte del problema. Sono arrivato promettendo mari e monti, purtroppo ora la classifica è questa. Ne verremo fuori, ne sono convinto. Bisogna stringere i denti e dimostrare che non valiamo questa classifica. La classifica non l'abbiamo sistemata, dobbiamo essere focalizzati sul salvarsi. Devi avere determinate caratteristiche per farlo, la squadra è consapevole della situazione".