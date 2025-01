Fiorentina, Palladino: "Folorunsho lo abbiamo voluto, società vigile sul mercato"

"Folorunsho lo abbiamo voluto, abbiamo individuato in lui le caratteristiche che ci mancavano e che sono mancate a partire dall'infortunio di Bove. Può giocare in 4-2-3-1 oppure sotto punta. Oggi ha fatto il primo allenamento qui, e mi ha fatto grande impressione. Sarà convocato lunedì". Così, a proposito del nuovo arrivo in maglia gigliata, l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in conferenza stampa al Viola Park, in vista della partita che lunedì sera vedrà la sua squadra di scena a Monza, dove il 40enne tecnico campano ha allenato per due stagioni prima di approdare a Firenze. "La società - ha aggiunto Palladino - è molto vigile sul mercato e credo che voglia alzare il livello. E per alzare il livello, anche se è difficile, servono giocatori di qualità. E la società lavora per questo".