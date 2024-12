Fiorentina, il dg Ferrari: "Sostituire Bove? Vedremo se ci saranno occasioni"

La Fiorentina sa che per un po' dovrà fare a meno di Edoardo Bove e il dg viola Alessandro Ferrari fa il punto della situazione. "Un tipo di giocatore come lui non è semplice da trovare. Ovvio che per un po' non ci sarà, quindi bisognerà capire bene come fare. Però siamo arrivati fin qui con un gruppo valido e compatto, ottenendo risultati che ci permettono oggi di essere abbastanza tranquilli. Poi, come sempre, ci sono delle operazioni che vale la pena fare e che ci aiuteranno a migliorare ulteriormente. Cercheremo di farle in tutti i modi", ha detto a Sky.