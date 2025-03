Moise Kean sta vivendo la sua migliore stagione della carriera e la Fiorentina si frega le mani. Non solo per i gol dell'attaccante, ma anche per possibili scenari di mercato. L'ex Juve, infatti, pagato pochi milioni di euro, farebbe gola a diversi top club di Premier League come Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham. Che a giugno potrebbero farsi avanti per pagare la clausola da 52 milioni di euro presente nel contratto che lega Kean ai viola.