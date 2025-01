Fiorentina, Folorunsho: "Spero che ci sia futuro insieme"

"Ho avuto subito delle impressioni positive. C'è voluto un po' per il mio arrivo ma adesso sono qui e sono molto felice. Ringrazio la Società e il Mister per la fiducia che mi hanno dato fin da subito e spero di ripagarla". Queste le prime parole ai canali ufficiali del club di Michael Folorunsho da nuovo giocatore della Fiorentina: "Per me è una grande prova: voglio farmi trovare pronto e lasciare un bel ricordo a tutti. Spero che possa esserci un futuro insieme"