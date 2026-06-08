Fiorentina, Fabio Grosso è il nuovo allenatore: "Voglio costruire una squadra con coraggio e ambizione"

Il tecnico romano ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2028.

08 Giu 2026 - 16:13
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Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società toscana ha ufficializzato l'arrivo di Grosso attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il tecnico romano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.

Il neo allenatore dei viola ha commentato così l'accordo: “Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.

“Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe Commisso - Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia".

 

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