Ancora tutto in gioco per il futuro di Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli che dovranno esser riscattati dalla Fiorentina nella prossima estate. Come riportato da Tuttomercatoweb.com per il calciatore islandese il Genoa chiede 17 milioni di euro, tuttavia i viola potrebbero chiedere una rinegoziazione. Discorso diverso invece per Fagioli per il quale scatterebbe il rinnovo automatico in caso di piazzamento europeo, ma per ora la cosa appare complicata.