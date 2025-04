Fiorentina-De Gea, si lavora al rinnovo: la posizione del portiere

Decisivo anche a San Siro contro il Milan, la Fiorentina non vuole vedersi affatto sfuggire David De Gea. I viola, sfruttando una clausola, potrebbero estendere in maniera unilaterale il contratto siglato in estate fino al 2026. Al momento però, sono in corso dei dialoghi tra le parti per un prolungamento condiviso, più lungo e con nuove cifre in ballo. Resta da capire però la volontà dell'ex United, che ha manifestato l'intenzione di aspettare il termine della stagione prima di prendere una decisione definitiva.