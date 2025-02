"Comuzzo? Se ne occupa la società, mancano 24 ore e lo sanno loro cosa devono fare. Nonostante tutte le voci, lui è stato d'esempio per come ha affrontato la partita oggi quando è stato chiamato in causa". Così il vice di Palladino alla Fiorentina, Stefano Citterio, sul futuro del difensore, inseguito dal Napoli.