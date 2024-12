Fiorentina, agente Biraghi: "Via a gennaio con Parisi"

"A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi". Dura presa di posizione dell'agente dei due giocatori della Fiorentina, Mario Giuffredi, dopo l'esclusione del capitano viola per scelta tecnica dalla sfida di Conference League di giovedì contro gli austriaci del Lask, annunciata dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia. "Se ci sono offerte? Sicuramente abbiamo qualcosa. Dico solo, e di sicuro, che se andranno - ha detto Giuffredi in esclusiva a firenzeviola.it - Poi a Palladino risponderò a tempo debito, così vediamo quante palle ha. Se in prestito o a titolo definitivo? Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito".