Rolando Mandragora è stato uno dei protagonisti della stagione della Fiorentina che, nonostante l'ottimo rendimento, non lo avrebbe ancora contattato per il rinnovo di contratto. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il calciatore viola attenderebbe una chiamata del club che latita e apre le porte a un possibile addio verso le big del campionato che sarebbero pronte a puntare su di lui.