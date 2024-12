Fiorentina, anche Parisi addio a gennaio

Non solo Cristiano Biraghi dovrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Secondo quanto riportato dall'agente Mario Giuffredi anche Fabiano Parisi sarebbe pronto ad andarsene. "Dico di sicuro solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi - ha spiegato Giuffredi rispondendo alle parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa -. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito".