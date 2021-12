Fifa, il report sugli agenti: in un anno incassati 500 milioni di dollari

La Fifa si prepara a lanciare il nuovo regolamento sugli agenti dei calciatori, che diventerà effettivo nel 2022. La spesa dei club per i diritti di trasferimento nel 2021 ha registrato un calo per il secondo anno consecutivo (-13,9% nel 2021 e -23,4% nel 2020). Ma a questa riduzione - sottolinea l'organo di governo del calcio mondiale - non è corrisposta quella nelle commissioni pagate per i servizi di intermediazione, che sono rimaste allo stesso livello del 2020 e hanno persino segnato un leggero aumento dello 0,7%.

Getty Images