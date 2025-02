Feyenoord, Pascal Bosschaart allenatore ad interim contro Milan

Il Feyenoord ha nominato l'ex giocatore Pascal Bosschaart come allenatore ad interim in vista dei playoff di Champions League contro il Milan. Bosschaart sostituisce Brian Priske, licenziato lunedì. Il Feyenoord ha citato "risultati incoerenti e mancanza di sintonia" come motivi principali della sua rimozione. Bosschaart ha giocato come difensore per il Feyenoord dal 2004 al 2006. Il Feyenoord è quinto nel campionato olandese, a 12 punti dal leader Ajax. La squadra olandese ospiterà il Milan mercoledì nell'andata dei playoff.