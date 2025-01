Milan Skriniar ha svolto le visite mediche per il Fenerbahce che ora deve solo annunciare ufficialmente l'arrivo in prestito dal PSG del difensore. Come per Kolo Muani-Juventus, però, i turchi potrebbero dover attendere qualche giorno perché i parigini devono prima risolvere altre situazioni in uscita (al massimo possono avere 6 giocatori in prestito).