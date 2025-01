Fazzini, Lotito a Corsi: "L'offerta era più che congrua, oltre 10 milioni"

Botta e risposta tra Fabrizio Corsi e Claudio Lotito su Fazzini. "Io non rispondo… Il mercato lo faccio nelle sedi competenti. Mi è stato chiesto di fare un'offerta per Jacopo Fazzini, la società l'ha fatta tramite il direttore sportivo, ognuno è libero di accettare o no. L'offerta era più che congrua, oltre 10 milioni… - ha dichiarato a TMW il presidente della Lazio in risposta alle parole del patron dell'Empoli sul giocatore nel mirino biancoceleste -. Non è che è o Fazzini o morte". "Oltre al centro sportivo, anche una sala scouting dove ci sono 8 persone che lavorano h24 per monitorare tutti i giocatori nel mondo", ha aggiunto Lotito.